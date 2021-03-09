Безглазые черви различают цвета

Безглазые круглые черви — нематоды Caenorhabditis elegans обитают в кучах гниющего органика. Источник их питания — остатки растений. Биологи из Йельского университета обратили внимание на то, что они каким-то образом отличают ядовитые побеги растений от съедобных, сообщает издание Science.

Тогда учёные решили выяснить, почему это происходит.

Они изучили токсин синегнойной палочки синего цвета. Его обесцветили и предложили червям. Нематоды перестали избегать токсин, однако как только его подсвечивали синим цветом, то снова обходили его стороной.

А вот подкрашенную синей краской безобидную бактериальную колонию черви не избегали.

Биологи выяснили, что "нелюбовь" к синему цвету вызвана наличием двух генов — jkk-1 и lec-3. Именно они отвечают за безопасность. Скорее всего, благодаря им черви чувствуют оттенок и держатся подальше от излучающих синеву объектов.