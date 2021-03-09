Процесс регенерации широко распространён в мире животных. Так, ящерицы и крокодилы могут заново отрастить хвост, а акулы — плавник.
Но японские учёные сообщили о совершенно неожиданном случае регенерации.
Они наблюдали в лаборатории за морскими слизнями отряда мешкоязычные и заметили одинокую голову, которая ползала без тела.
Оказалось, что эти слизни способны обезглавить себя, а затем вырастить полностью новое тело от шеи до функциональных органов.
Через несколько часов после аутотомии головы молодые слизни начинали питаться. Образовавшаяся на их шее рана заживала за несколько часов.
В течение недели начинало функционировать сердце, а через три недели у морского слизняка вырастало новое тело.
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