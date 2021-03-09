Морские слизни могут вырастить новое тело из собственной головы

Процесс регенерации широко распространён в мире животных. Так, ящерицы и крокодилы могут заново отрастить хвост, а акулы — плавник.

Но японские учёные сообщили о совершенно неожиданном случае регенерации.

Они наблюдали в лаборатории за морскими слизнями отряда мешкоязычные и заметили одинокую голову, которая ползала без тела.

Оказалось, что эти слизни способны обезглавить себя, а затем вырастить полностью новое тело от шеи до функциональных органов.

Через несколько часов после аутотомии головы молодые слизни начинали питаться. Образовавшаяся на их шее рана заживала за несколько часов.

В течение недели начинало функционировать сердце, а через три недели у морского слизняка вырастало новое тело.