Петербургский суд оштрафовал соцсеть "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей за невыполнение требования Роскомнадзора удалить материалы, призывающие к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ". Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 миллион 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
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