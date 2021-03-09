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Эксперт рассказал о темпах освоения космоса человечеством

Наука » Технологии

Человечество до конца столетия может построить базу на Луне и отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды. Об этом РИА Новости заявил член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

Эксперт рассказал о темпах освоения космоса человечеством

"Освоение Солнечной системы при нынешнем темпе развития технологий — это вопрос ближайших десятилетий. Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу — горизонт 30-50 лет.

Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг — выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60% до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды", — уверен Кузнецов.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Владимир Губарев
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