Человечество до конца столетия может построить базу на Луне и отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды. Об этом РИА Новости заявил член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

"Освоение Солнечной системы при нынешнем темпе развития технологий — это вопрос ближайших десятилетий. Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу — горизонт 30-50 лет.

Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг — выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60% до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды", — уверен Кузнецов.