Искусственный сверхинтеллект, создание которого прогнозируется в районе 2070 года, может привести к тому, что человек для него станет подобен домашним животным. Такое мнение высказал РИА "Новости" член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.
"При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать", — рассказал футуролог.
Такой сценарий развития событий возможен, по мнению специалиста, из-за доказанной теоремы, о невозможности разработки системы, контролирующей сверхинтеллект со стороны человека.
"В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас", — уверен Кузнецов.
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