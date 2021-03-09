Биологи выяснили, почему кошачья мята отпугивает комаров

Биологи из Швеции решили выяснить, как кошачья мята влияет на насекомых. Они провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за влиянием растения на различные виды членистоногих, например, скорпионов.

В кошачьей мяте содержатся летучие вещества, которые способны соединяться с рецепторами боли в теле насекомых, в частности, непеталактон.

Биологи сопоставили структуру ДНК насекомых и выделили набор общих для них генов. В результате оказалось, что непеталактон действует на нервы, покрытые рецепторами TRPA1.

Эти рецепторы отвечают за распознавание холода и других источников опасности. Когда учёные заблокировали этот рецептор, кошачья мята уже перестала действовать на насекомых. Шведские биологи считают, что на основе средств с аналогичной структурой можно будет создать новые вещества.