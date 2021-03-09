Раскрыта технология изготовления клея неандертальцами

Американские учёные совместно с немецкими коллегами раскрыли секрет изготовления клея неандертальцами.

Оказывается, они делали клей на основе бересты.

Раньше исследователи считали, что для получения такого клея люди должны обладать инженерными способностями и использовать герметичную печь, которой не было в период каменного века.

Однако всё оказалось намного проще.

Неандертальцы сжигали берёзовую кору рядом с речной галькой. Спустя три часа горения на стенке образовывалось липкое вещество — клей. В ходе эксперимента специальному роботу-манипулятору не удалось отделить ветку от камня, склеенные берестой. Это доказало то, что неандертальцы обладали интеллектом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мускулатура неандертальцев подсказала, когда люди начали одеваться.