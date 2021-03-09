Американские учёные совместно с немецкими коллегами раскрыли секрет изготовления клея неандертальцами.
Оказывается, они делали клей на основе бересты.
Раньше исследователи считали, что для получения такого клея люди должны обладать инженерными способностями и использовать герметичную печь, которой не было в период каменного века.
Однако всё оказалось намного проще.
Неандертальцы сжигали берёзовую кору рядом с речной галькой. Спустя три часа горения на стенке образовывалось липкое вещество — клей. В ходе эксперимента специальному роботу-манипулятору не удалось отделить ветку от камня, склеенные берестой. Это доказало то, что неандертальцы обладали интеллектом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мускулатура неандертальцев подсказала, когда люди начали одеваться.
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