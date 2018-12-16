Названа самая древняя профессия в мире

Среднестатистическому обычному человеку сложно представить свое существование без работы. Но не все знают, что этот вид деятельности "преследовал" человечество с самых незапамятных времен.
Так, ученые из Гарвардского университета выяснили, какая профессия является самой древней в мире. Это, уверены исследователи, шаманы. Люди этой профессии, указывают ученые, были и среди племен охотников в тропических джунглях, и среди кочующих народов Севера. Дело в том, что человечество всегда интересовалось миром духов и тем, как с ними можно связаться.
Ученые из Гарвардского университета также описали, что принято понимать в научном мире под шаманизмом и шаманами. Так, указывают эксперты, это люди, что могут приводить другого человека в транс — пограничное странное состояние. Это шаманы, поясняют ученые из Гарвардского университета, делают для того, чтобы оказать какие-либо услуги обществу — предсказать будущее или погоду, исцелить человека или же благословить его на охоту.
Шаманам, резюмируют ученые, соплеменники всегда доверяли и не ставили под сомнения их способности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Государственной думы Российской Федерации назвал две самые распространенные профессии на территории страны. Так, оказалось, что эти профессии — водитель и продавец. Российский депутат, кстати, нашел эту информацию настораживающей.
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