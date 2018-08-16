Илон Маск доигрался: открыто расследование его махинаций

Американскому предпринимателю Илону Маску в последнее время серьезно не везет. Правительство Соединенных Штатов Америки начало официальное расследование в отношении основателя крупной компании Tesla.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многие аналитики прогнозируют скорое крушение компании Маска. Они утверждают, что у Tesla просто-напросто нет денег. По их словам, в ближайшее время компания может обанкротиться.

Также на Илона Маска обрушилась серьезная волна критики после того, как он отправил в Таиланд свое изобретение для того, чтобы спасти детей, застрявших в одной из пещер. Спасатели назвали это дешевым пиар-ходом, заявив, что мини-субмарина не проплыла бы даже и полсотни метров.

Теперь же Илону Маску грозят серьезные проблемы с законом. Комиссия по ценным бумагам США заинтересовалась его сообщениями в Twitter о том, что он собирается превратить корпорацию Tesla в частную компанию. Так, Маск подозревается в попытке обмануть инвесторов. По словам представителей ведомства, основатель Tesla ничем не доказал то, что у него есть достаточное количество средств на делистинг.

О своих планах Илон Маск поведал миру в начале августа. Он заявил, что компания сможет уйти с биржи в тот момент, когда стоимость ее акций достигнет полтысячи долларов за штуку.

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