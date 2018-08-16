Почему Россия не хочет запрещать роботов-убийц

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что выступают против введения юридических ограничений или запретов в отношении "роботов-убийц".
Об этом в Кремле заявили незадолго до начала переговоров на эту тему под эгидой Организации Объедиенных Наций.
Под этими самыми "роботами-убийцами" принято понимать САС — смертоносные автономные системы вооружения. В российском правительстве же заявили, что не видят предмета спора. По их словам, ни у одного государства в мире на вооружении нет подобного оружия. Следовательно, заявили в правительстве РФ, они не видят смысла выступать против того, о чем имеют лишь "поверхностное и умозрительное" представление.
Инициативу по запрету смертоносных автономных систем вооружения выдвинули правительства Австрии, Аргентины, Бразилии, Боливии, Ватикана. Ее поддержали несколько десятков стран. Среди них и Китайская народная республика — единственное государство-член Совета Безопасности ООН в этом списке.
Переговоры по поводу САС пройдут в швейцарской Женеве с 27 по 31 августа. Это будет всего лишь третья подобная встреча.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская государственная компания "Уралвагонзавод" ведет разработку нового робота-танка, неуязвимого для гранат, мин и РПГ.
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