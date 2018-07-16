Эксперты назвали самые "дырявые" смартфоны

Худшим гаджетом на платформе Android назвали телефон Samsung. Исследование провели представители компании Blancco, которая специализируется на безопасности данных.

Сбои в работе этих устройств наблюдаются в 27,5 % случаев. Серебро антирейтинга получила марка Xiaomi с 14 % неполадок во время работы гаджетов. Замыкает тройку лучших с конца Motorola, в телефонах которой доля недочетов составляет более 9,5%.

Замыкают пятерку худших смарфоны Huawei и InFocus.

Однако досталось не только гаджетам, работающим на платформе Android. Исследователи также изучили сбои в работе в продуктах Apple. Выяснилось, что худшими в линейке этих смартфонов стали iPhone 6 и iPhone 6s. Среди недостатков составители рейтинга отметили недочеты в работе сенсора, а также трудности с подключением к Wi-Fi и Bluetooth.

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