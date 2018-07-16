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К Земле приближаются два гигантских астероида

Наука и техника

Околоземной астероид YE5 был открыт астрономами в 2017 году. В первом месяце лета года 2018 же случилось его сближение с планетой Земля — рекордно близкое за все время его изучения. Так, ученым удалось изучить объект пристальнее и внимательнее. Наблюдение вели десятки обсерваторий по всему миру.

К Земле приближаются два гигантских астероида. 389548.jpeg
Фото: flickr.com

Изучения сблизившегося с землей объекта показали, что YE5 не астероид вовсе, а два астероида, при чем практически идентичных размеров. По словам астронавтов, это является весьма редким явлением. Среди земных астероидов лишь шестая их часть имеет двойную систему, а равный вес имеют и того меньше — на данный момент, астероид 2017 YE5 стал лишь четвертым таким примеров равной по массе, свободно вращающейся пары тел. Каждый из астероидов данной системы, кстати, имеет почти сто метров в диаметре.

Вообще, астероид, или, как раньше его называли, маленькая планета — это небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Хоть астероиды имеют неправильную форму и небольшой размер относительно планет, они могут даже иметь свой собственный спутник.

Интересно, что астероиды часто путают с метеоритами. Последние же — тела космического происхождения, упавшие на поверхность другого, более крупного небесного объекта. Образно говоря, если вдруг астероид YE5 упадет на планету Земля, он в ту же секунду астероидом быть перестанет. И станет метеоритом YE5.

Удивительно, но ученые считают, что в сутки на Землю падает несколько тонн метеоритов. Подавляющее большинство их — довольно мелкие, не представляющие особой опасности. Большие метеориты, такие, например, как Тунгусский или Челябинский, падают на Землю достаточно редко.

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