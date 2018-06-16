США хотят победить Россию в космосе

Соединенные Штаты хотят отказаться от МКС в середине 2020-х. Вместо этого американцы затеяли новый проект - строительство собственной станции на орбите Луны.

Проект получил название Lunar Orbital Platform-Gateway или LOP-G. Это некий аналог МКС, но меньших размеров. Здесь будут работать 4 человека на протяжении 90 дней. Предполагается строительство четырех модулей: электродвигательного, жилого, модуля снабжения и шлюзового.

Объект, конечно, не сравнится с МКС, однако распоряжаться им будут только США, и находиться он будет "не рядом с нами, а у Луны", пишет издание "Репортер".

Кроме того, Россия и Америка подписали соглашение о создании окололунной станции. Тогда российские конструкторы решили, что здесь им дадут волю. Работы будут выполняться с учетом отечественных разработок и стандартов, а финансирование будут осуществлять США. Однако все вышло наоборот. "США и их союзники требуют от России строительства шлюзового - самого "российского" модуля - по американским техническим стандартам", - сообщает "Репортер".

Получается, что вся российская космическая система в итоге должна перейти на американские стандарты, потому что использовать одновременно два абсолютно разных подхода бессмысленно. Если лунная станция США начнет свою работу в 2020-м, не включая Россию, то постепенно Америка избавится от космической зависимости от РФ. И тогда уже нашим ученым придется бежать за NASA.