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Предсказан итог боя между "Абрамсом" и "Арматой"

Наука и техника

Ядерные столкновения не будут первым этапом военных действий между Россией и США, если напряженность выльется в открытую войну. Сначала сойдутся танки.


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По мнению экспертов, к середине 2020-х годов в составе танковых войск американской армии будут преобладать основные боевые танки компании "Дженерал Дайнэмикс" (General Dynamics) M1A2 SEP v.4 "Абрамс". По сравнению с сегодняшними моделями он получит усовершенствованные приборы обнаружения, лучшую защиту и сетевые возможности. Все же это будет машина, похожая на сегодняшний "Абрамс".

Предполагается, что на вооружении российских сухопутных войск будет смесь танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и некоторое количество машин Т-14 "Армата". В теории самый грозный — Т-14, он обладает современными системами защиты и оснащен необитаемой башней, а также у него отличные характеристики маневренности.

Выпускник Университета прикладных наук капитан Стефан Бюлер, служащий в Центре повышения квалификации вооруженных сил Швейцарии офицером по обезвреживанию взрывных устройств и одновременно командиром танковой роты, утверждает, что Т-14 обладает лучшими показателями по удельной мощности на единицу веса при одинаковой нагрузке на грунт.

"У Т-14 такая же мощность двигателя, как у танков "Леопард 2" и М1 "Абрамс", но имея боевой вес 48 тонн, он на 20% легче, благодаря чему удельная мощность его двигателя составляет 31,3 л. с. (лошадиные силы), на тонну. По сравнению с западными аналогами, имеющими удельную мощность 24 л. с. на тонну, новый русский танк намного более подвижный и маневренный, — отмечает Бюлер. — Гусеницы у нынешней версии Т-14 более узкие по сравнению с машинами "Леопард 2" и М1 "Абрамс", но благодаря меньшему весу он не очень нуждается в широких гусеницах. Удельное давление на грунт у него будет примерно таким же, как и у западных танков".

Кроме того, используя сочетание активных систем защиты, реактивной брони и пассивной многослойной брони, Т-14 надежнее защитит экипаж в сравнении с западными машинами. "Основываясь на всех этих соображениях, мы должны сделать заключение о том, что Т-14 "Армата" обеспечивает экипажу более высокую степень защиты по сравнению с западными танками, хотя боевой вес у него значительно ниже", — полагает специалист.

В деле обнаружения "Абрамс" сохранит преимущества, однако это слабое место всех танков, считают эксперты "Если сравнивать видеокамеры и оптико-электронные прицелы с более старыми оптическими системами, то они по-прежнему уязвимы для огня противника и могут трескаться. Оптика есть и будет ахиллесовой пятой боевых танков, в том числе, Т-14", — отмечает швейцарский офицер.

Он приходит к следующим выводам: характеристики у Т-14 и "Абрамса" примерно одинаковые. Кроме того, ни один из этих танков не будет обладать непревзойденными преимуществами. Однако лучшие приборы обнаружения "Абрамса" и более высокий уровень подготовки в американской армии дадут США небольшое преимущество.

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Темы сша танк война россия
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