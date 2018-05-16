Ученые объяснили крепость яиц динозавра

Двухметровые пернатые динозавры-овирапторы не раздавливали яйца при высиживании, потому что не сидели на них. Такие выводы опубликовали ученые в журнале Biology Letters. По мнению экспертов, динозавры прижимали яйца к бокам, сидя на своеобразном "помосте".



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"Ни одна птица не ведет себя подобным образом сегодня, что делает овирапторов уникальными пернатыми. С другой стороны, ни одна из них не достигает подобных размеров и не испытывает подобных проблем с хрупкостью яиц", — рассказала эксперт из университета Калгари в Альберте (Канада) Дарла Зеленицки.

За последние 20 лет палеонтологи нашли несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, а также десятки невылупившихся крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря этой находке стало известно, что некоторые из этих существ были теплокровными и высиживали будущее потомство примерно так же, как это делают сейчас птицы.

По мнению канадского ученого, такие открытия заставили палеонтологов думать, что овирапторы и первые птицы (более "продвинутые" родичи пернатых динозавров) умели заботиться о потомстве и высиживали свои яйца, а не оставляли их на волю судьбы, как это делали зауроподы, четвероногие гиганты юрского периода, и многие хищные ящеры мезозоя. С другой стороны, недавние замеры прочности скорлупы древних пернатых показывают, что это может не соответствовать действительности.

Другие споры, по словам Зеленицки, вызывает вопрос: как овирапторы и другие крупные пернатые динозавры, весившие более двух тонн, не раздавливать потомство при высиживании?

Подробное исследование монгольских и китайских находок помогло разрешить недоумение. Дело в форме кладок — "бубликом". Размеры пустой внутренней части этого бублика зависели не от формы яиц, а от массы динозавра.

Как полагает Зеленицки, а также и ее коллеги, миниатюрный холм в центре гнезда служил своеобразным "насестом", на котором лежал живот крупной рептилии и на который приходилась большая часть его массы. Кроме того, конструкция помогала защищать потомство крупных рептилий от хищников и непогоды.

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