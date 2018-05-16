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Источник Правда.Ру

Назван лучший российский истребитель

Наука и техника

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения, стоящие на вооружении России, Китая и Индии. Это утверждает военный эксперт и обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин.


Су-27 не пустил американского разведчика в Россию

"Большой истребитель с двумя двигателями — российский аналог F-15 Eagle — обладает большой дальностью, высокой скоростью, тяжелым вооружением, развитой авионикой и прекрасной манёвренностью", — отмечает эксперт.

На основе Су-27 созданы и другие истребители, например, Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35, а также китайский Shenyang J-11. Роблин пояснил, что эти боевые самолеты, носящие в классификации НАТО название Flanker, нередко показывали себя в испытаниях лучше американских конкурентов.

Кроме того, истребитель Су-35 наглядно демонстрирует расхождение в американской и российской боевых доктринах: первых интересует малозаметность и скорость, а вторых — высокая маневренность.

Ранее "Правда.Ру" приводила мнение американских военных, которые убеждены, что самым лучшим летательным аппаратом, созданным российскими конструкторами, является многоцелевой истребитель Су-27. Также со ссылкой на данные National Interest сообщалось, что летчики НАТО отдают должное характеристикам Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29, однако именно Су-27 "вселяет ужас". В свое время истребитель разрабатывался как конкурент американскому McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Кроме того, "Правда.Ру" отмечала, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 и сопроводил его. Это произошло вдоль границы РФ над Балтийским морем.

После удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования. В сообщении пресс-службы сказано, что российскими средствами контроля воздушного пространства около десяти утра была обнаружена воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота.

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Темы россия военные вооружение истребитель
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