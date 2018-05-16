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Источник Правда.Ру

Ученые обнаружили лекарство от смертельного рака мозга

Наука и техника

Американские исследователи выяснили, как остановить рост глиобластомы — одной из самых агрессивных форм опухоли мозга.


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Ученые несколько лет изучали стволовые клетки глиомы, именно они "ответственны" за частые рецидивы после химиотерапии. Специалисты выяснили, рассказывает Medical News Today, что эти клетки содержат высокую концентрацию фермента CDK5. Заблокировав CDK5, исследователи смогли остановить рост опухоли. Ингибитор CDK5 получил рабочее название CP681301.

Кроме того, исследователи оценили эффективность нового блокатора CDK5 в лечении трех основных подтипов глиобластомы. Так, при мезенхимальной форме уровень фермента практически не повышается, поэтому, считают ученые, новый препарат можно будет использовать для лечения нейронального и классического подтипов глиобластомы.

Ранее "Правда. Ру" писала, что биологам удалось значительно уменьшить размер глиобластомы с помощью клеток соединительной ткани, перепрограммированных в предшественницы нервных клеток. Исследователи использовали способность нейрональных стволовых клеток перемещаться по мозгу и "преследовать" делящиеся предшественники нервных клеток и клеток нейроглии. Учёные вводили нейрональные стволовые клетки, которые вырабатывали убивающие раковые клетки вещества, в район опухоли в мозге мыши. Грызуны, которых лечили таким способом, жили едва ли не в два раза дольше, чем те, кому глиобластому не лечили. Размер опухоли в результате лечения уменьшался в 20-50 раз.

Кроме того, "Правда. Ру" сообщала, что ранее ученые пришли к выводу: витамин С поможет в борьбе с раком. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.

А недавно в мобильный телефон встроили первый портативный секвенатор ДНК, позволяющий находить мутации, связанные с раком, а также следы болезнетворных микробов и вирусов. Устройство призвано решить одну задачу — искать известные последовательности в геноме. Иными словами, он будет заниматься обнаружением мутаций, связанных с тем или иным типом рака, а также идентифицировать опасные микробы, вирусы и другие патогены. Если в ДНК будет найдена "неправильная" последовательность, то сигнал получит пользователь телефона.

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Темы рак ученые исследование
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