Ученые: мужской физический труд ведет к смерти

Физический труд убивает мужчин. К такому выводу пришли ученые Амстердамского свободного университета. Свое исследование они опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine.

Так, по мнению специалистов, постоянный физический труд увеличивает риск преждевременной смерти у мужчин на 18 %. В то же время занятия спортом в свободное время, наоборот, укрепляют здоровье.

Кроме того, ученые исследовали влияние физического труда на женский организм и пришли к обратному выводу. По их мнению, пишет издание MedicalXpress, физическая активность в рабочее время незначительно снижает вероятность преждевременной кончины.

Отметим, что к таким заключениям специалисты Амстердамского свободного университета пришли, проанализировав 2,4 тысячи научных исследований. Они проводились в 1960–2010 годах и были посвящены связи между профессиональной физической активностью и смертностью. В сборе данных участвовали 193 696 человек.