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Источник Правда.Ру

NASA официально запустила охотника за инопланетянами

Наука и техника

16 апреля специалисты орбитальной обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) начнут работу по поиску экзопланет и изучения их атмосферы.

NASA официально запустила охотника за инопланетянами. 385896.jpeg

По данным Science Alert, аппарат позволит ученым находить пригодные для инопланетной жизни скалистые планеты, находящиеся в зоне обитаемости родительских звезд. 

Таким образом, телескоп NASA будет наблюдать за 200 тысячами ярких звезд, которые находятся в относительной близости от Солнца. Сообщается, что аппарат TESS обладает зеркалом диаметром 6,5 метра, что позволяет ему собирать намного больше света, чем может улавливать Hubble Space Telescope.

С его помощью ученые смогут изучать большие области неба, атмосфера Земли сильно ограничивает качество получаемых ими данных. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что NASA планирует в ближайшее десятилетие вывести в космос три новых телескопа, чтобы найти внеземную цивилизацию. Также агентство разрабатывает новейший телескоп, который отправят на орбиту в 2035 году, сообщается на сайте NASA.

Речь идет о телескопах Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), James Webb и (Wide Field Infrared Survey Telescope) WFIRST. Задача первого - выявить ближайшие к Земле планетные системы, похожие на Солнечную систему. Его запустят в марте 2018 года.

Второй телескоп уникален тем, что он будет самым мощным в истории человечества. Его запуск запланирован на март-июнь 2019 года. Третий телескоп отправят в космическое пространство для поиска жизни в 2024-2026 годы. Он будет собирать информацию о темной материи, строении и эволюции Вселенной. Масштаб охвата WFIRST в сто раз больше, чем у Hubble. Предполагается, что Hubble заменит именно James Webb.

В рамках разработки телескопа следующего поколения рассматриваются четыре проекта. Один из них Large UltraViolet, Optical, and InfraRed observatory (LUVOIR, Большая ультрафиолетовая оптическая инфракрасная обсерватория) с диаметром зеркала 15 метров.

Читайте больше:

NASA выведет в космос три новых телескопа в поисках внеземной жизни

 

Темы NASA телескоп
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