Первый в мире отель с роботами уволил часть сотрудников

Отель Henn na Hotel расположенный в японском городе Сасебо попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу после своего открытия. Дело в том, что все сотрудники отеля - роботы. Недавно стало известно, что руководство отеля решило избавиться от половины сотрудников по причине того, что они создают больше проблем, нежели решают.
Управляющий отеля Такеоси Ои отметил, что в работе отеля можно проследить, как быстро устаревают технологии. Он рассказал, что роботы очень часто не могут распознать храп или другие звуки, издаваемые человеком во сне. Из-за этого роботы постоянно будили постояльцев вопросами "Чем я могу вам помочь?".
Постояльцы отеля часто жалуются на то, что использование роботов не является практичным решением. Например, обслуживающие роботы очень чувствительны к влаге и им нельзя находиться под дождем.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что у роботов уже могут проявляться психологические заболевания.
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