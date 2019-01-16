Первый в мире отель с роботами уволил часть сотрудников

Отель Henn na Hotel расположенный в японском городе Сасебо попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу после своего открытия. Дело в том, что все сотрудники отеля - роботы. Недавно стало известно, что руководство отеля решило избавиться от половины сотрудников по причине того, что они создают больше проблем, нежели решают.

Управляющий отеля Такеоси Ои отметил, что в работе отеля можно проследить, как быстро устаревают технологии. Он рассказал, что роботы очень часто не могут распознать храп или другие звуки, издаваемые человеком во сне. Из-за этого роботы постоянно будили постояльцев вопросами "Чем я могу вам помочь?".

Постояльцы отеля часто жалуются на то, что использование роботов не является практичным решением. Например, обслуживающие роботы очень чувствительны к влаге и им нельзя находиться под дождем.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что у роботов уже могут проявляться психологические заболевания.

Читайте также:

Доизобретались: у роботов возможны психические заболевания

Роботов научили не подчиняться приказам человека

ТВ выдало человека за робота на "путинском" форуме

Новинки робототехники: В стиле РУРа и "Звездных войн"