"Грязная" энергия: ученые против строительства угольных электростанций

Научное издание Nature Communications сообщило об ультиматуме английских ученых, которые запретили мировому сообществу создавать новые угольные электростанции. По их мнению, при трансформации угля в энергию экология получает непоправимый ущерб. Ученые назвали энергию полученную таким способом - "грязной".
"Если человечество хочет сохранить климатический баланс, то ему придется стать на путь "чистой" энергетики. В этом случае, можно надеяться на то, что глобальное потепление не спровоцирует катастрофу мирового масштаба", - говорится в обращении ученых.
Исследователи отмечают, если человечество нарушит запрет, то уже к концу 21-го века средняя температура воздуха на планете увеличится на 1,5 градуса. По словам Кристофера Смита из Университета Лидса, этого достаточно, чтобы нарушить большинство экосистем нашей планеты. Смит подчеркнул, что люди должны отказаться от использования ископаемого топлива ради сохранения климатического баланса.
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