Опубликован секретный отчет о работе "Лунохода-2"

Холдинг "Российские космические системы" опубликовал отчет о работе автоматический станции "Луна-21" с "Луноходом-2". Станция 45 лет назад совершила посадку на Луну, и только сейчас стало известно, как она работала все это время.

Так, система дистанционного управления аппарата работала на поверхности Луны с 16 января до 10 мая 1973 года, при этом большинство приборов связи даже при превышении ресурса более, чем на 70%, сохранили свою работоспособность, говорится в документе. После аппарат использовали при создании других автоматических аппаратов для исследования планет Солнечной системы.

В первой части отчета описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи "Сатурн-МС". Эти разработки обеспечивали управление "Луноходом-2", позволяли получать изображения с поверхности Луны.

Так, специалисты НПО имени Лавочкина выявили недостатки в работе ряда приборов системы дальней радиосвязи, которые удалось своевременно устранить. Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления в ходе работы на поверхности спутника Земли появилось только на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды "стоп" для остановки "Лунохода-2" — он тогда двигался в направлении кратера.

В таблицах и графиках представлены технические характеристики и точная статистика работы камер малокадрового телевидения на "Луноходе-1" и "Луноходе-2". Модернизация этой системы позволила второму аппарату передвигаться существенно быстрее. В свою очередь, на основе опыта его эксплуатации в следующем "Луноходе-3" планировалось внесение дополнительных изменений.

В отчете также содержатся данные о работе уникального для своего времени оптико-лазерного канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы "Лунохода-2".

При регистрации фотоприемником излучения лазера наземного пеленгатора бортовая аппаратура "Лунохода-2" передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло с высокой точностью отслеживать координаты "Лунохода-2", который находился на расстоянии свыше 380 тысяч километров.

На страницах документа есть информация и о завершении работы "Лунохода-2". На 503-м сеансе связи было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47 градусов. Этот сеанс стал последним, больше на связь аппарат не выходил.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!