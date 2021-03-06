Немецкий астронавт выйдет в открытый космос в российском скафандре

Астронавт из Германии Маттиас Маурер станет первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос в российском скафандре.

Об этом рассказал глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"Вероятнее всего, Маттиас примет участие в работе в открытом космосе, связанной с подключением европейского манипулятора ERA к российскому модулю "Наука". При этом он будет работать в российском скафандре "Орлан-МКС", — пояснил Пишель.