Экипажу МКС удалось полностью заделать первую трещину, которая находилась в российском модуле "Звезда".
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее накладки", — отметили в ведомстве.
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