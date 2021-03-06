В российском сегменте МКС заделана первая трещина

Экипажу МКС удалось полностью заделать первую трещину, которая находилась в российском модуле "Звезда".

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее накладки", — отметили в ведомстве.