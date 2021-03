Крупнейший в мире планетоход сделал первые шаги на Марсе

Первые шаги по марсианской почве сделал крупнейший в мире планетоход "Персеверанс". Он преодолел дистанцию в 6,5 метра.

Согласно данным сайта NASA, это только подготовка. Когда закончится настройка систем аппарата, он регулярно будет проезжать по поверхности Марса 200 и более метров. Туда его доставила американская автоматическая межпланетная станция.

News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3