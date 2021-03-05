Япония создала антивирусную пластиковую карту

Японская компания Toppan Printing представила антивирусную пластиковую карту, которую в будущем могут использовать банки. Уникальность карты заключается в том, что антивирусный компонент нанесён не на поверхность, а внутрь карты.

Речь идёт об антивирусном компоненте, который способен снижать концентрацию вирусов на 99% в течение 24 часов, сообщает РИА Новости. За счёт внедрения компонента в сам материал карты антивирусный эффект сохраняется длительное время, пояснил представитель отдела по связям с общественностью компании Ацуси Кусано.

Разработчики антивирусной карты считают, что её можно будет использовать в различных сферах. В частности, компания Toppan Printing собирается предложить её финансовым институтам, медицинским учреждениям, компаниям пищевой отрасли в Японии и за рубежом. Предварительных договорённостей с какими-либо организациями пока нет. Антивирусными пластиковыми картами могут заинтересоваться не только коммерческие компании, но и государственные учреждения, например для изготовления удостоверений личности.