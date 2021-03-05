Почему Уран назван самой странной планетой Солнечной системы?

В результате последних исследований астрономы пришли к выводу, что Уран - самая странная планета Солнечной системы, сообщает "Популярная механика".

С чем это связано? Во-первых, только у Урана угол наклона экватора к плоскости орбиты составляет 98 градусов.

Можно сказать, что Уран как будто завалился на бок. Можно сказать, что он катится по своей орбите как бильярдный шар.

Во-вторых, на там почти каждые сутки северный и южный полюса меняются местами.

Это связано с тем, что магнитное поле вращается почти со скоростью вращения Урана вокруг своей оси.

За весь период исследования космоса рядом с Ураном пролетал только "Вояджер-2". Но учёные считают, что туда нужно отправить специальную миссию. Это позволит сделать огромное количество новых открытий.

Ранее астрономы раскрыли причину появления алмазных дождей на Уране и Нептуне.