В результате последних исследований астрономы пришли к выводу, что Уран - самая странная планета Солнечной системы, сообщает "Популярная механика".
С чем это связано? Во-первых, только у Урана угол наклона экватора к плоскости орбиты составляет 98 градусов.
Можно сказать, что Уран как будто завалился на бок. Можно сказать, что он катится по своей орбите как бильярдный шар.
Во-вторых, на там почти каждые сутки северный и южный полюса меняются местами.
Это связано с тем, что магнитное поле вращается почти со скоростью вращения Урана вокруг своей оси.
За весь период исследования космоса рядом с Ураном пролетал только "Вояджер-2". Но учёные считают, что туда нужно отправить специальную миссию. Это позволит сделать огромное количество новых открытий.
Ранее астрономы раскрыли причину появления алмазных дождей на Уране и Нептуне.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.