Гигантские гробницы, расположенные в Северной Польше, считаются одними из крупнейших в мире.
С помощью беспилотников и технологии лазерного сканирования учёные обнаружили поселения, жители которых могли быть создателями этих загадочных пирамид.
Пирамиды представляют собой треугольники, покрытые большими каменными блоками.
Высота строений составляет три метра, а размеры оснований — 150 метров.
Учёные считают, что пирамиды могли иметь культовое значение для местных жителей, сообщает Planet Today.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.