Раскрыта загадка "польских пирамид"

Гигантские гробницы, расположенные в Северной Польше, считаются одними из крупнейших в мире.

С помощью беспилотников и технологии лазерного сканирования учёные обнаружили поселения, жители которых могли быть создателями этих загадочных пирамид.

Пирамиды представляют собой треугольники, покрытые большими каменными блоками.

Высота строений составляет три метра, а размеры оснований — 150 метров.

Учёные считают, что пирамиды могли иметь культовое значение для местных жителей, сообщает Planet Today.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса.