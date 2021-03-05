Американцы создали специальный лифт для водорослей

Учёные из Университета Южной Калифорнии создали новую технологию выращивания ламинарии. Эти водоросли прекрасно подходят для производства биотоплива, даже лучше, чем биомасса, оставшаяся после сбора урожая кукурузы.

Не только в пресной, но и в солёной воде водоросли могут набирать вес. Сложность в том, что на морском дне очень мало питательных веществ, которые бы способствовали их активному росту.

Поэтому учёные создали специальный лифт, с помощью которого водорослям можно доставлять необходимые им питательные вещества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за цветения водорослей потемнели ледники Гренландии.