Учёные из Университета Южной Калифорнии создали новую технологию выращивания ламинарии. Эти водоросли прекрасно подходят для производства биотоплива, даже лучше, чем биомасса, оставшаяся после сбора урожая кукурузы.
Не только в пресной, но и в солёной воде водоросли могут набирать вес. Сложность в том, что на морском дне очень мало питательных веществ, которые бы способствовали их активному росту.
Поэтому учёные создали специальный лифт, с помощью которого водорослям можно доставлять необходимые им питательные вещества.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за цветения водорослей потемнели ледники Гренландии.
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