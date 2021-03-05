Британии грозит штраф из-за загрязнения воздуха

Евросоюз может оштрафовать Великобританию за несоблюдение уровней диоксида азота, связанных с движением тяжёлых транспортных средств.

Власти страны не предприняли никаких мер, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.

Было установлено, что в 16 областях Соединённого Королевства отмечалось значительное превышение целевых показателей качества воздуха, установленных ЕС в 2008 году.

Стоит напомнить, что 31 декабря Британия вышла из Европейского союза, однако она обязана выполнять условия договоров, участником которых она была до Brexit.

Ранее учёные из британского Института физики исследовали многолетнюю динамику изменения состава воздуха, сопоставили её с медицинскими данными и выяснили, что каждый год загрязнение воздуха убивает миллионы человек.