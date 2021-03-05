Одуванчики способны удерживать воздух под водой

Одуванчики обладают уникальными способностями удерживать воздух под водой. К такому выводу пришли специалисты в области инженерии из университета Тренто.

Как только одуванчики вянут, они превращаются в пушистые белые семенные головки, которые потом разносятся ветром.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого они измерили способность пушистых головок одуванчиков, находящихся в воде, удерживать воздух. Когда семенные головки погрузили в воду, они стали более тонкими, приобрели ромбовидную форму и прекрасно удерживали воздух.

Полученные в ходе эксперимента данные можно будет использовать для разработки технологий, удерживающих воздух под водой. Опыт с одуванчиками вдохновил учёных на создание реверсивного механизма улавливания воздуха.