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В Израиле научили "слышать" робота с помощью уха саранчи

Наука » Технологии

Израильские инженеры из Тель-Авивского университета решили выяснить, как преимущества биологических систем могут быть интегрированы в технологические системы.

В результате экспериментов они впервые в мире разработали гибридного робота с ухом мёртвой саранчи. Об изобретении сообщает издание Eurekalert.

Сначала робот мог принимать сигналы из окружающей среды. Затем исследователи выделили и охарактеризовали мёртвое ухо саранчи, сумели сохранить его функциональность и интегрировать в робота.

Андроид принимает электрические сигналы уха и выполняет соответствующие команды.

Например, если учёные хлопают в ладоши один раз, робот движется вперёд, а если два раза — назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мягкий плавательный робот поможет исследовать Марианскую впадину.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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