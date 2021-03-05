Израильские инженеры из Тель-Авивского университета решили выяснить, как преимущества биологических систем могут быть интегрированы в технологические системы.
В результате экспериментов они впервые в мире разработали гибридного робота с ухом мёртвой саранчи. Об изобретении сообщает издание Eurekalert.
Сначала робот мог принимать сигналы из окружающей среды. Затем исследователи выделили и охарактеризовали мёртвое ухо саранчи, сумели сохранить его функциональность и интегрировать в робота.
Андроид принимает электрические сигналы уха и выполняет соответствующие команды.
Например, если учёные хлопают в ладоши один раз, робот движется вперёд, а если два раза — назад.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мягкий плавательный робот поможет исследовать Марианскую впадину.
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