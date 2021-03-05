Посттравматическое расстройство (ПТСР) повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже может стать причиной смерти. К такому выводу пришли специалисты Российского научного фонда.
ПТСР — это комплексное нарушение психики, вызванное стрессом.
Российские учёные исследовали влияние постоянного стресса на мозг и концентрацию гормонов у подопытных крыс. Примерно для ста крыс была создана нервозная обстановка.
После чего грызунам измерили уровень выносливости и проверили состояние их сердца и сосудов.
В результате оказалось, что хроническая тревога негативно отразилась на системе кровообращения грызунов.
Крысы с ПТСР быстрее уставали после физических нагрузок, чем другие сородичи.
Исследователи считают, что под воздействием стресса в организме развиваются воспалительные процессы, что приводит к повреждениям сердечной мышцы.
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