Посттравматическое расстройство повышает риск смерти от болезней сердца

Посттравматическое расстройство (ПТСР) повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже может стать причиной смерти. К такому выводу пришли специалисты Российского научного фонда.

ПТСР — это комплексное нарушение психики, вызванное стрессом.

Российские учёные исследовали влияние постоянного стресса на мозг и концентрацию гормонов у подопытных крыс. Примерно для ста крыс была создана нервозная обстановка.

После чего грызунам измерили уровень выносливости и проверили состояние их сердца и сосудов.

В результате оказалось, что хроническая тревога негативно отразилась на системе кровообращения грызунов.

Крысы с ПТСР быстрее уставали после физических нагрузок, чем другие сородичи.

Исследователи считают, что под воздействием стресса в организме развиваются воспалительные процессы, что приводит к повреждениям сердечной мышцы.