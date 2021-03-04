Зонд из Китая сделал новые фото марсианской поверхности

Три новых снимка территорий планеты Марс в высоком разрешении показало в СМИ и соцсетях Китайское национальное космическое управление. Это работа первого в КНР зонда для исследования "красной планеты".

#BREAKING The China National Space Administration releases three high-definition images of #Mars taken by the nation's first Mars exploration mission probe Tianwen-1 pic.twitter.com/niZnadV6hK — CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2021

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен в июле 2020 года. После выхода на марсианскую орбиту он должен добраться до поверхности и перемещаться по ней. Посадка планируется в мае-июне.

Полученная зондом информация призвана помочь изучить марсианскую геологию, магнитное поле и дать ответ на вопрос: сможет ли сосед Земли в будущем принять "на проживание" людей?

Тем временем "красной планетой" оказались озабочены еще и в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным "Правды.Ру", тропическая страна небоскребов уже выпустила на орбиту Марса собственный зонд.