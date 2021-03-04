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Россия готовится к первой со времён СССР миссии на Венеру

Наука » Экология » Космос

Российские инженеры начали подготовку миссии на Венеру, которая запланирована на 2029 год.

Сейчас ведутся работы по техническому проектированию межпланетной станции "Венера-Д".

"Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решение, в частности, о венерианской программе", — сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зелёный.

Сначала планировалось, что это будет совместная работа с США, но позже "Роскосмос" заявил, что не планирует сотрудничать с иностранными специалистами.

Это будет первая со времён Советского Союза миссия на Венеру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские астрономы опровергли наличие следов жизни на Венере.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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