Российские инженеры начали подготовку миссии на Венеру, которая запланирована на 2029 год.
Сейчас ведутся работы по техническому проектированию межпланетной станции "Венера-Д".
"Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решение, в частности, о венерианской программе", — сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зелёный.
Сначала планировалось, что это будет совместная работа с США, но позже "Роскосмос" заявил, что не планирует сотрудничать с иностранными специалистами.
Это будет первая со времён Советского Союза миссия на Венеру.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские астрономы опровергли наличие следов жизни на Венере.
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