Палеонтологи реконструировали череп древнего "охотника-убийцы"

Палеонтологи опровергли утверждение о том, что антеозавры, жившие на территории Африки 265-260 млн лет назад, были медлительными и неповоротливыми. Несмотря на свою внушительную комплекцию, огромный вес, мощные челюсти и гигантские черепа, эти свирепые плотоядные животные обладали ловкостью и были способны быстро передвигаться, преследуя свою жертву.

Ранее считалось, что этот предок динозавров был слишком тяжёл и медлителен, поэтому не мог эффективно охотиться. Но оказалось, что антеозавр на самом деле был очень ловким и шустрым.

Антеозавр принадлежал к семейству диноцефалов, похожих на млекопитающих и живших до появления динозавров, сообщает Heritage Daily.

Палеонтологи реконструировали череп древнего животного с помощью рентгеновских изображений и трёхмерных реконструкций и обнаружили, что его мозг и вестибулярный аппарат был развиты таким образом, что он просто не мог быть медлительным.

Благодаря тому, что у антеозавра была хороша развита часть мозга, отвечающая за координацию движений глаз и головы, он мог выслеживать добычу.

Кроме того, антеозавр очень быстро двигался.

Учёные считают, что его можно назвать мощной доисторической "машиной для убийства".