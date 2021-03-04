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В горах Сочи прокатились на ... картоне

Наука » Экология

Необычная экологическая акция, демонстрирующая важность раздельного сбора отходов, прошла на курорте "Роза Хутор". Для этого знаменитые райдеры выполнили трюки на фигуре, собранной из вторсырья.

В горах Сочи прокатились на ... картоне

"Три года назад мы поставили перед собой цель снижения количества отходов, которые отправляются с курорта на захоронение. Была организована собственная служба заготовки вторсырья. Специальный транспорт регулярно объезжает отели, рестораны, магазины и технологические участки курорта, и бесплатно забирает картон и пластиковую упаковку. С осени прошлого года мы также наладили сбор отходов стекла — за ним приезжает машина с подъемным механизмом, вручную его таскать тяжело. Таким образом вторсырье сортируется на перевалочной базе, и затем отправляется на переработку. За последние 2,5 года мы насобирали почти 300 тонн только упаковочного картона", — сообщил директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Привлечь внимание важности раздельного сбора отходов на курорте решили с помощью креативного фотопроекта. Прямо на перевалочной площадке была построена специальная фигура — квотер — на которой сноубордисты обычно исполняют разные трюки. Основу конструкции составила колонна из трех кип прессованного картона, каждая из которых весила по 300-320 килограмм.

"Кипы мы стянули стропами и подперли получившуюся башню снегом с трех сторон. Вывели вперед радиус, выложили из снега дорожку, а напротив поставили разгонку, добрав необходимую для скорости высоту несколькими деревянными поддонами. В результате у нас получилась настоящая рампа, а коупингом стала кромка кипы прессованной картонной макулатуры", — рассказали шейперы из команды "Восьмой отдел".

На сформированной из вторсырья конструкции популярные райдеры Ваня Головин и Артем Пичхадзе выполнили классические для сноуборда трюки.

В горах Сочи прокатились на ... картоне. 409798.jpeg

"Стало понятно, что как упорные тренировки приводят к повышению уровня мастерства в обращении со сноубордом, также методичная работа над организацией раздельного сбора отходов приводит к тому, что они отправляются на переработку, а не на свалку", — поделился Ваня Головин.

Запечатлел катание на вторсырье известный фотограф Кирилл Умрихин.

"Когда мне предложили визуализировать эту историю, долго думать не пришлось, так родилась эта маленькая история о небольшой, но важной победе над самим собой. Мы могли бы выкинуть весь мусор, но мы это используем ещё раз и сохраним нашу природу, наш снег и наши горы", — отметил фотограф.

Увидеть результат необычной акции можно в социальных сетях курорта "Роза Хутор" и участников проекта.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Владимир Губарев
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