В горах Сочи прокатились на ... картоне

Необычная экологическая акция, демонстрирующая важность раздельного сбора отходов, прошла на курорте "Роза Хутор". Для этого знаменитые райдеры выполнили трюки на фигуре, собранной из вторсырья.

"Три года назад мы поставили перед собой цель снижения количества отходов, которые отправляются с курорта на захоронение. Была организована собственная служба заготовки вторсырья. Специальный транспорт регулярно объезжает отели, рестораны, магазины и технологические участки курорта, и бесплатно забирает картон и пластиковую упаковку. С осени прошлого года мы также наладили сбор отходов стекла — за ним приезжает машина с подъемным механизмом, вручную его таскать тяжело. Таким образом вторсырье сортируется на перевалочной базе, и затем отправляется на переработку. За последние 2,5 года мы насобирали почти 300 тонн только упаковочного картона", — сообщил директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Привлечь внимание важности раздельного сбора отходов на курорте решили с помощью креативного фотопроекта. Прямо на перевалочной площадке была построена специальная фигура — квотер — на которой сноубордисты обычно исполняют разные трюки. Основу конструкции составила колонна из трех кип прессованного картона, каждая из которых весила по 300-320 килограмм.

"Кипы мы стянули стропами и подперли получившуюся башню снегом с трех сторон. Вывели вперед радиус, выложили из снега дорожку, а напротив поставили разгонку, добрав необходимую для скорости высоту несколькими деревянными поддонами. В результате у нас получилась настоящая рампа, а коупингом стала кромка кипы прессованной картонной макулатуры", — рассказали шейперы из команды "Восьмой отдел".

На сформированной из вторсырья конструкции популярные райдеры Ваня Головин и Артем Пичхадзе выполнили классические для сноуборда трюки.

"Стало понятно, что как упорные тренировки приводят к повышению уровня мастерства в обращении со сноубордом, также методичная работа над организацией раздельного сбора отходов приводит к тому, что они отправляются на переработку, а не на свалку", — поделился Ваня Головин.

Запечатлел катание на вторсырье известный фотограф Кирилл Умрихин.

"Когда мне предложили визуализировать эту историю, долго думать не пришлось, так родилась эта маленькая история о небольшой, но важной победе над самим собой. Мы могли бы выкинуть весь мусор, но мы это используем ещё раз и сохраним нашу природу, наш снег и наши горы", — отметил фотограф.

Увидеть результат необычной акции можно в социальных сетях курорта "Роза Хутор" и участников проекта.