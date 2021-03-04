Американские учёные совместно с испанскими коллегами опровергли широко распространённое убеждение о том, что древние люди начали готовить пищу только после того, как научились добывать огонь.
Недавно проведённое исследование показало, что в древности люди могли приготовить еду и до "изобретения" огня.
В ущелье Олдувай (Танзания) археологи обнаружили доказательства того, что древние люди готовили пищу ещё около 1,8 миллиона лет назад.
Учёные проанализировали останки гоминидов и пришли к выводу, что они разогревали пищу с помощью гидротермальных жерл, в которых температура могла достигать более 80 градусов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили древнюю пряжу, созданную неандертальцами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил прекратить поставки на Украину топлива. Мол, оно "работает в бензобаках украинских танков". Так ведь прекратили уже...