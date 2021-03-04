Древние люди готовили пищу без огня

Американские учёные совместно с испанскими коллегами опровергли широко распространённое убеждение о том, что древние люди начали готовить пищу только после того, как научились добывать огонь.

Недавно проведённое исследование показало, что в древности люди могли приготовить еду и до "изобретения" огня.

В ущелье Олдувай (Танзания) археологи обнаружили доказательства того, что древние люди готовили пищу ещё около 1,8 миллиона лет назад.

Учёные проанализировали останки гоминидов и пришли к выводу, что они разогревали пищу с помощью гидротермальных жерл, в которых температура могла достигать более 80 градусов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили древнюю пряжу, созданную неандертальцами.