Климатолог раскрыл возможные причины гибели жизни на Земле

Специалисты NASA и Университета Тохо в Японии утверждают, что через миллиард лет из атмосферы Земли может исчезнуть кислород, так как Солнце станет более горячим, а содержание CO2 в атмосфере будет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения. Также исчезнет озоновый слой.

Выводы экспертов в интервью Общественной службе новостей прокомментировал заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов.

Он отметил, что существует противоположная гипотеза, суть которой в том, что возможно избыточное выделение кислорода из-под коры земли в результате продолжительного окисления металлами. Кроме того, на Земле может наступить новый ледниковый период.

"Это лишь одна из гипотез. До конца процессы формирования и развития недр земли мы ещё не знаем. У нас существует гипотеза, что будут идти процессы восстановления. Всю историю земли шли процессы окисления, и кислород, вырабатывающийся на протяжении всей истории, активно окислялся железом. Далее под давлением температур всё это будет разлагаться, и кислород будет высвобождаться из недр. Например, как сейчас высвобождается водяной пар, углекислый газ при вулканических извержениях. Через те же миллиард лет начнёт высвобождаться кислород и, наоборот, наша атмосфера станет переполнена кислородом", — считает эксперт.

Также климатолог отметил, что заявленные учёными рамки слишком широки. За это время наша планета может столкнуться с другими угрозами.

"В масштабе миллиардов лет континенты будут двигаться. Сейчас они двигаются по 5-10 сантиметров в год, и в масштабах десятков и сотен миллионов лет конфигурация континентов будет совершенно другая. Возможно, будет пара новых огромных континентов, и всё будет совсем иначе. Например, Антарктида "уползёт". Тут даже сложно сказать. Возможен новый ледниковый цикл, полное оледенение Земли, есть шанс, что в нас врежется какое-нибудь большое небесное тело. Но предугадать это сложно", — отметил он.