Океан скрывает в своих глубинах огромное количество тайн. Глубокое море до сих пор остаётся огромной неизвестной территорией на нашей планете, потому что его сложно изучать.
Недавно китайские специалисты разработали мягкого плавательного робота для глубоководных исследований с бортовым питанием, управлением и срабатыванием, защищённым от давления, coобщает KURSK. COM.
Учёные протестировали свою разработку, опустив робота на глубину 10 км в Марианскую впадину. В результате второго теста выяснилось, что он может двигаться в Южно-Китайском море на глубине 3224 метра.
Ранее экологи обнаружили на дне Марианской впадины ртутное загрязнение.
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