В Австралии обнаружили пчелу, которую не видели 100 лет

Энтомологи снова обнаружили в Австралии одиночную пчелу Pharohylaeus lactiferus.

Учёным известно около 20 тысяч пчёл. Но в последнее время их численность резко сокращается. Одна из причин — деятельность человека.

Энтомологи в течение многих лет не встречают представителей тех или иных видов, а потом считают их вымершими.

Одиночную пчелу Pharohylaeus lactiferus не видели с 1923 года.

Недавно её поймали в окрестностях квинслендского заповедника Холлоранс-Хилл.

Ранее учёные выяснили, что пчёлы пьют нектар двумя способами.