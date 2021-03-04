Энтомологи снова обнаружили в Австралии одиночную пчелу Pharohylaeus lactiferus.
Учёным известно около 20 тысяч пчёл. Но в последнее время их численность резко сокращается. Одна из причин — деятельность человека.
Энтомологи в течение многих лет не встречают представителей тех или иных видов, а потом считают их вымершими.
Одиночную пчелу Pharohylaeus lactiferus не видели с 1923 года.
Недавно её поймали в окрестностях квинслендского заповедника Холлоранс-Хилл.
Ранее учёные выяснили, что пчёлы пьют нектар двумя способами.
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