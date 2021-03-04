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Вороны способны планировать свои действия

Наука

Вороны способны планировать свои действия и даже разрабатывать план для различных ситуаций. К такому выводу пришли учёные в результате экспериментов с птицами.

Вороны способны планировать свои действия

От людей ворон отделяет 620 млн лет эволюции. Эти птицы поражают учёных сложной моделью поведения.

В результате нового исследования учёные пришли к выводу, что новокаледонские вороны обладают удивительными умственными способностями. Они, как шахматисты, способны составлять план действий на несколько шагов вперёд. Часто эти вороны выбирают наиболее оптимальный для себя вариант поведения из трёх. Для решения нужных задач они даже используют подручные средства.

Вороны с первого раза справляются даже со сложными тестами.

Полученные в результате исследования данные позволяют больше узнать об эволюции навыка планирования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по интеллекту вороны не уступают приматам.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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