Насекомые и некоторые виды животных способны притвориться мёртвыми, чтобы не стать жертвой хищников. Причём некоторые особи могут оставаться в таком состоянии довольно долго. Так, биологи из Бристольского университета выяснили, что личинка муравьиного льва может притворяться мёртвой в течение 61 минуты, сообщает ГЛАС. RU.
Ещё Чарльз Дарвин обнаружил жука, который мог оставаться неподвижным в течение 23 минут. Но в этой способности есть и минусы: особь может утратить возможность жить дальше.
Биологи проводили наблюдения за птицей, которая охотилась на личинок муравьёв.
Насекомые принимали особое состояние, граничащее со смертью. Тогда птица улетала и начинала искать другую пищу.
Учёные хотят выяснить, где грань между симуляцией и летальным исходом.
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