Животные и насекомые симулируют смерть, чтобы спастись от хищников

Насекомые и некоторые виды животных способны притвориться мёртвыми, чтобы не стать жертвой хищников. Причём некоторые особи могут оставаться в таком состоянии довольно долго. Так, биологи из Бристольского университета выяснили, что личинка муравьиного льва может притворяться мёртвой в течение 61 минуты, сообщает ГЛАС. RU.

Ещё Чарльз Дарвин обнаружил жука, который мог оставаться неподвижным в течение 23 минут. Но в этой способности есть и минусы: особь может утратить возможность жить дальше.

Биологи проводили наблюдения за птицей, которая охотилась на личинок муравьёв.

Насекомые принимали особое состояние, граничащее со смертью. Тогда птица улетала и начинала искать другую пищу.

Учёные хотят выяснить, где грань между симуляцией и летальным исходом.