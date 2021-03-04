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Илон Маск отметил успех испытаний взорвавшегося прототипа Starship

Наука

Основатель SpaceX Илон Маск признал испытания прототипа звездолёта Starship успешными, хотя корабль взорвался через несколько минут после посадки.

Илон Маск отметил успех испытаний взорвавшегося прототипа Starship

Осуществить запуск ракеты удалось со второй попытки. В назначенное время бортовой компьютер подал сигнал о неполадке с двигателем и отменил старт менее чем за секунду до взлёта. После осмотра ракеты было принято решение о повторном запуске, для этого понадобилось перезаправить корабль.

Прототип SN10 поднялся на высоту в 10 километров, выполнил заданные маневры и приземлился. Через несколько минут после приземления ракета взорвалась. Причиной специалисты компании назвали избыток ракетного топлива.

"Звездолёт SN10 приземлился в целости и сохранности!" — отметил Илон Маск в Twitter.

Предприниматель выразил уверенность, что однажды полёты Starship станут обычным явлением. Это, по его словам, и станет настоящим мерилом успеха, несмотря на нынешние неудачи. Сегодняшний взрыв стал третьим подряд в ходе испытаний прототипа.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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