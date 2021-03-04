Starship в очередной раз отметился эффектным взрывом

Амбициозный проект Илона Маска - космический корабль Starship - пока что продолжает взрываться через некоторое время после посадки. Таков итог очередных испытаний в Техасе.
Причиной тому называют избыток ракетного топлива. Перед своей «гибелью» прототип поднялся на высоту в 10 км, выполнил контролируемое снижение, разворот и успешно приземлился. Ранее испытания проходили 10 декабря и 3 февраля. Тогда корабли взрывались при посадке, но это было не главное, так как проверялось поведение в воздухе.
Среди задач будущей системы, куда войдет Starship - доставка как грузов, так и людей, на околоземные орбиты, на Луну и Марс. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о наборе команды из восьми человек для путешествия на Луну.
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