SpaceX отложила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем

Бортовой компьютер отменил запуск прототипа ракеты Starship SN10 компании SpaceX из-за проблемы с двигателем буквально за долю секунды до старта.

Прототип звездолёта, который, по замыслу основателя SpaceX Илона Маска, будет доставлять людей на Марс и обратно, должен был взлететь сегодня в 3.14 по восточному времени с полигона в Техасе. Предыдущие лётные испытания ракеты завершились эффектными взрывами. Так, прототип, стартовавший в мае 2020 года, взорвался всего через две минуты после взлёта — обломки ракеты разбросало по полигону, а зрители получили эффектное зрелище.

Тем не менее, Илон Маск не унывает, потому что даже неудачные запуски дают инженерам компании информацию для последующих улучшений прототипа. Сегодня после отмены старта и осмотра ракеты он заявил в Twitter, что повторная попытка запуска будет произведена сегодня же. Для этого потребуется полностью слить топливо, заново заправить ракету и совершить ещё некоторые технические манипуляции. Повторный старт запланирован на 5.30 по восточному времени.

Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о наборе команды из восьми человек для путешествия на Луну. Маэдзава принимает финансовое участие в разработке проекта Starship, сообщает The New York Times.