Почвенные пестициды на 89% сокращают воспроизводство диких пчёл

Широко распространение убеждение, что пчёлы живут в ульях. Однако большинство из 20 тысяч видов этих насекомых не считают улей своим домом.

Эти дикие виды ведут одиночный образ жизни, и около 70% из них строят гнезда под землей.

О влиянии пестицидов на пчёл в основном известно из исследований одомашненных медоносных пчёл. А вот как с данными химическими элементами справляются несоциальные виды пчёл, точно неизвестно.

Неоникотиноиды — это семейство пестицидов, которые широко используются для в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей.

Учёные доказали, что имидаклоприд, один из наиболее широко используемых неоникотиноидов во всём мире, негативно отражается на всех сферах жизни кабачковой пчелы. Так, они создают на 85% меньше гнёзд, оставляют в 5,3% больше неубранной пыльцы и дают на 89% меньше потомства.