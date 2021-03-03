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Американцы не разрешили российским космонавтам ремонтировать МКС

Наука » Технологии

Информация о появлении трещины на борту МКС появилась ещё в октябре 2020 года.

Американцы не разрешили российским космонавтам ремонтировать МКС

Повреждение обшивки обнаружили в переходном модуле "Звёзды", к которому стыкуются грузовые корабли "Прогресс".

На данный момент повреждение составляет 4,5 см, и оно не единственное, сообщает "Московский комсомолец".

Однако заделать его не удастся из-за разногласий, возникших между российской и американской стороной.

Российские космонавты считают, что для решения проблемы нужно на концах трещины просверлить отверстия, чтобы остановить её расползание.

Но специалисты NASA эту идею не поддержали.

Иностранные специалисты уверены, что не нужно ремонтировать каждую трещину по отдельности, лучше наложить одну большую заплату на всю поврежденную поверхность.

Из-за задержки в ремонтных работах из переходной камеры постепенно выходит воздух, что может привести к выведению отсека из строя.

Для стыковки кораблей есть и другие швартовочные узлы. Члены экипажа смогут продолжить дальнейшую работу, эвакуация не потребуется.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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