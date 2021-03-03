Каракатицы успешно справились с "зефирным тестом" для детей

Лекарственные каракатицы способны себя контролировать и не поддаваться импульсивным желаниям, сообщает EurekAlert.

Они успешно справились с адаптированным "зефирным тестом" на самоконтроль, разработанным для детей учёными из Стэнфордского университета.

Раньше считалось, что такими способностями обладают только люди, шимпанзе, новокаледонские вороны и несколько видов попугаев.

Суть теста в том, что ребёнку дают кусочек зефира и объясняют, что если он не будет его есть в течение 15 минут, то получит второй и сможет съесть сразу два.

Учёные решили выяснить, в каком возрасте когнитивные способности позволяют отсрочить удовольствие для достижения лучшего результата в будущем. Этот навык говорит об умении планировать.

Специалисты провели аналогичный опыт с каракатицами, но вместо зефира им дали их любимые лакомства. В результате оказалось, что они готовы отказаться от крабового мяса, если знают, что потом им дадут более вкусное лакомство — креветки.

Учёные пока не могут объяснить, как такие способности могли развиться у каракатиц. У социальных видов животных она связана с укреплением связей с другими особями и изготовлением орудий труда, но это не характерно для моллюсков.