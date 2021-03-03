Японский миллиардер выберет восемь человек для полёта на Луну

45-летний миллиардер Юсаку Маэдзава из Японии собирается набрать команду из восьми человек для участия в Лунной миссии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Маэдзава отметил, что участники путешествия должны будут рассказать о том, чем они занимаются, и как полёт на Луну позволит им быть более полезными для общества.

Также кандидаты должны уметь работать в команде.

Ранее Юсаку Маэдзава решил запустить телешоу, победительница которого должна была отправиться с ним в космическое путешествие. В проекте захотели принять участие более 27 тыс. японок, но предприниматель отказался от своей затеи.

Состояние Миядзавы оценивается в $3 миллиарда. У него сложилась репутация плейбоя, который любит молодых актрис.

Маэдзава никогда не был женат, но у него трое детей от разных женщин.