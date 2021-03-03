45-летний миллиардер Юсаку Маэдзава из Японии собирается набрать команду из восьми человек для участия в Лунной миссии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Маэдзава отметил, что участники путешествия должны будут рассказать о том, чем они занимаются, и как полёт на Луну позволит им быть более полезными для общества.
Также кандидаты должны уметь работать в команде.
Ранее Юсаку Маэдзава решил запустить телешоу, победительница которого должна была отправиться с ним в космическое путешествие. В проекте захотели принять участие более 27 тыс. японок, но предприниматель отказался от своей затеи.
Состояние Миядзавы оценивается в $3 миллиарда. У него сложилась репутация плейбоя, который любит молодых актрис.
Маэдзава никогда не был женат, но у него трое детей от разных женщин.
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